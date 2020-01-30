Depremzedelerin çadırlarda gece yaşantısı

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından çadır kentlere yerleşmek zorunda kalan vatandaşlar yapılan yardımlardan çok memnun kaldıklarını belirtti. Geceyi ateş başında geçiren depremzedeler Türkiye’nin her yerinden yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ederek yaşadıkları korkuyu atlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremin ardından AFAD ve Kızılay tarafından evlerinde hasar meydana gelen vatandaşlar için 10 farklı noktada çadır kent kuruldu. Çadırlara yerleştirilen vatandaşlara 3 öğün yemek veren ve gerekli malzemelerini teslim eden ekipler, aynı zamanda 7/24 destek olmaya başladı. Geceleri dışarıda ateş yakarak zaman geçiren depremzedeler, deprem psikolojisinden kurtulmaya çalışıyor. Evlerinde fazla bir şey olmadığını sadece binada çatlak olduğunu ifade eden depremzedelerden İzzet Ayçiçek, “Fazla bir zarar yok ama vatandaşlar olarak korkuyoruz. Çadırda kalıyoruz. Ateş yakıp başında bekliyoruz. Gece saat 2-3’e kadar ısınıyoruz. Çocuklar ve hanım yatıyor ama ben yatmıyorum” dedi.