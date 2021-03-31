Depremzedelerin giremediği evlerde hırsızlar cirit atıyor

İzmir’de 30 Ekim 2020’de yaşanan ve 116 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan deprem sonrasında boşaltılan binalarda hırsızlık paniği yaşanıyor. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, son 1 ayda 15 eve hırsız girdiğini belirterek bu konuda yetkililerin daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Hırsızların girdikleri binadan ellerindeki torbalarla çıktıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem büyük bir yıkıma yol açtı, 116 kişinin hayatını kaybetmesine ve onlarca kişinin yaralanmasına sebep oldu. Depremde ayrıca birçok bina yıkıldı ve bazı binalar da “hafif, orta ve ağır hasarlı” olarak kullanım dışı kaldı. Boşaltılan binalarda ise son zamanlarda hırsızlık olayları yaşanırken, depremzedeler bu durum hakkında yetkililerden yardım bekliyor. Konu hakkında konuşan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, “30 Ekim depreminden sonra depremzedelere, güvenlik önlemleri neticesinde evlerini boşaltmalarını söylediler ve insanlar eşyalarını alamadan evlerinde çıktı. Bu süreçten sonra ağır hasarlı binaların önlerinde polisler nöbet tutmaya başladı fakat hafif hasarlı ve orta hasarlı binalarda herhangi bir güvenlik önlemi alınmadı. Bu durumu fırsat bilen hırsızlar orta ve hafif hasarlı binaları kendilerine mesken tuttu. Son bir aylık dönemde 10-15 hırsızlık olayı ile karşılaştık. Bizim isteğimiz zaten canını zor kurtarmış ve zor şartlarda taşınmış olan bu insanların evlerine kontrol amaçlı gittiğinde bu tarzda bir durum ile karşılaşmamaları” diye konuştu.