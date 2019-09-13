Depremzedelerin konteynerleri küle döndü

Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, depremzede Suriyeli ailenin yaşadığı konteynerde başlayıp, 4 konteynere daha sıçrayan yangın, güçlükle söndürüldü. Konteynerlerin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yavuz Selim Mahallesi'nde Suriyeli Hamid Demire ve ailesinin yaşadığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depremzedelerin yaşadığı konteyner bölgesindeki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak alevler 4 konteynere daha sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alınabildi. Konteynerler kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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