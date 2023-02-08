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  4. Depremzedelerin otomobili şarampole devrildi! 2'si çocuk 6 yaralı

Depremzedelerin otomobili şarampole devrildi! 2'si çocuk 6 yaralı

08.02.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremden etkilenen 10 ildeki bazı vatandaşlar, imkanları dahilinde başka illerdeki yakınlarının yanına gitmeye çalışıyor. Son olarak Adıyaman'dan Kırıkkale'ye gitmek üzere yolan çıkan bir aileden korkutan haber geldi. Kırıkkale'de depremin yıkıma yol açtığı Adıyaman'dan Kırıkkale'deki yakınlarının yanına giden ailenin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Depremzedelerin otomobili şarampole devrildi! 2'si çocuk 6 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 16'ıncı kilometresinde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıkıma yol açtığı 10 il içerisinde yer alan Adıyaman'daki depremzede aile, Kırıkkale'deki yakınlarının yanına gitmek üzere yola çıktı.

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ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

A.C.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.

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2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI

Kazada, sürücü A.C.A. ile otomobilde bulunan aynı aileden G.A, M.Y.A, S.B.A, Y.A. (9) ve A.T.A. (5) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA/AA)

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