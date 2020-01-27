Depremzedelerin rahatı için her türlü imkan sunuluyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da depremin ardından evlerine giremeyen ailelerin ihtiyacı, kriz merkezi koordinasyonunda karşılanıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından devletin ilgili kurumları koordinasyon halinde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için 24 saat yoğun çaba gösteriyor.

Bu kapsamda evlerinde hasar oluşan veya yaşadıkları tedirginlik dolayısıyla evlerine giremeyen 15 bini aşkın kişi otel, okul, cami, cemevi, yurt, öğretmenevi ile spor ve konferans salonlarına yerleştirildi. Yatak ve battaniye dağıtılan, ardından Kızılay ekiplerince üç öğün sıcak yemek verilen bu mekanlarda özellikle çocuklara yönelik sosyal aktiviteler düzenleniyor.

Öte yandan, Kültür Park'ta kurulan çadırlarda barınan ailelerin yemek ve ısınma ile diğer ihtiyaçlarına da hızlı şekilde cevap veriliyor.

Namık Kemal İlkokulunda barınan Melek Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından önce öğretmenevine ardından okula yerleştirildiklerini söyledi.

Kendilerinin rahat etmesi için yetkililerin gösterdiği çalışmaya vurgu yapan Koca, "İki gündür okulda ne açız ne de susuzuz. Yatacak yerimiz var, çok iyiyiz. Allah devletimizden razı olsun. Dün okulda sıcaktan neredeyse bayılacaktık, çok güzeldi. Herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepsinden, çok çok iyiyiz." dedi.