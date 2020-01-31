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Depremzedelerin vagonda yaşamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 02:48 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremle birlikte mağdur olan vatandaşlar, Elazığ tren garında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına ait ev konforunda vagonlarda yaşamların devam ediyorlar.Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremle birlikte yüzlerce vatandaş mağdur kaldı.

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremle birlikte mağdur olan vatandaşlar, Elazığ tren garında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına ait ev konforunda vagonlarda yaşamların devam ediyorlar.
Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremle birlikte yüzlerce vatandaş mağdur kaldı. Türkiye’nin birçok yerinden ve kurumundan destekler gelirken, TCDD, Elazığ tren garında ultra lüks vagonlarını depremzede vatandaşlarına açtı. Gardaki vagonlar ev ortamına aratmazken, içinde fırınından, koltuk takımına kadar gerekli tüm ihtiyaçları bulundurmakta.
“Ev konforunda vagondayız”
Tren garında ailesiyle vagonda kalan vatandaşlardan 75 yaşındaki Kamil Aldoğan, çocuğunun burada tek olduğunu, o olduğu için korktuğunu mecburen çıkıp geldiklerini söyledi. Akdoğan, “Burası ev gibi gayet güzel, konforlu içinde koltuğumuz var, buzdolabımız var, fırınımız var. Oturacaklar yerlerimiz var Allah’a çok şükür. Devletimizden Allah bin defa razı olsun. Ölenlere rahmet diliyoruz, kalanlara da sağlık saat diliyoruz. İnşallah başımıza bu felaketler bir daha gelmez. Elazığ tren garındayız, çocuklarımızla berber vagonda oturuyoruz. Şuanda bir şikayetimiz yok. Ev konforunda vagondayız yani. El birliğiyle inşallah rabbim yardım edecek bize, bizde bunları atlatacağız” dedi.
Kamil Akldoğan’ın eşi Necla Aldoğan, ise garda olduklarını, çok memnun olduklarını çok rahat ettiklerini ifade etti. Akdoğan, “Burada fırınımız var, buzdolabımız var, oturacak koltuklarımız var, masamız var. Çok şükür rahat ettik. Allah devletimize zeval vermeye. Yardım edenlerden de Allah razı olsun. Dört yıldızlı otel valla, çok güzel. Psikolog geliyor, Kızılay geliyor, hepsi de çok güzel yardımcı oluyorlar bize. Türk insanımız hep merhametli, çok fedakar, çok yardım severler hepsi de. Çocuklar bile kumbarasından parasını yolluyor” şeklinde konuştu.

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