Depremzedelerin yaraları sarılıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, devletin, depremzedelerin yanında olduğunu belirterek çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından ekipler, vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Bölgede Türk Kızılay ve AFAD ekipleri, vatandaşların her türlü isteğine cevap verebilmek için 24 saat esasına dayalı görevlerini sürdürüyor. Stat çevresinde kurulan çadırlarda konaklayan depremzedeler, hayatlarının normale dönmesi için gün sayıyor.

Denizli Valisi Hasan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşların eksikliklerini gidermek için ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyledi.

Devletin şefkatini vatandaştan esirgemediklerini dile getiren Karahan, çocuklara da psikolojik destek vererek onların yüzündeki gülümsemeyi arttırmayı hedeflediklerini anlattı.

Bölgede incelemelerin sürdürüldüğünü belirten Karahan, "6 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD koordinasyonunda iyileştirme çalışmaları sürüyor. Bölgedeki vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlarının karşılanması için çalışan AFAD ekipleri, oluşabilecek nakdi gereksinimler için 500 bin lira ödenek gönderdi. Devletimizin tüm kaynaklarını vatandaşımızın yüzünü güldürmek için kullanıyoruz." dedi.