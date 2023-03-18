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  4. Depremzedelerle nakliyeciler arasında taşlı sopalı kavga! Çok sayıda ekip sevk edildi

Depremzedelerle nakliyeciler arasında taşlı sopalı kavga! Çok sayıda ekip sevk edildi

18.03.2023 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta ağır yıkıma neden olan depremin ardından konteynerlerde yaşamaya başlayan depremzedelerle, nakliyeciler arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga sonrasında çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Uzun uğraşların ardından taraflar sakinleştirilirken nakliyeciler bölgeden çıkarıldı.

Depremzedelerle nakliyeciler arasında taşlı sopalı kavga! Çok sayıda ekip sevk edildi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde konteynerde kalan depremzedeler ile nakliyeciler arasında ‘gürültü’ iddiasıyla çıkan taşlı , sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Bir kişinin yaralandığı olay özel hareket ve çevik kuvvet ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

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TARAFLAR ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Olay, saat 17.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Barguzu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte kalan vatandaşlarla ile eşya taşımacılığı yapan çok sayıda nakliyeci arasında gürültü tartışması nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüşken bir kişi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine özel hareket ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken ekipler tarafları zorla yatıştırdı.

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NAKLİYECİLER BÖLGEDEN ÇIKARILDI

Nakliyecilerin kendilerini sürekli rahatsız ettiğini ileri süren konteyner kent sakinleri şahıslar hakkında şikayetçi olurken, nakliyeciler ise polis eşliğinden bölgeden çıkarıldı.

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Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya kavga

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