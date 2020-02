Depremzedenin, depremi yaşayan Elazığ’a gönderdiği mektup duygulandırdı

Elazığ’da meydan gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası 17 Ağustos 1999 yılında Gölcük depreminde evini kaybeden Ercan Ergün’’ün Elazığ’a gönderdiği yardım kolisi içerisindeki montun cebinden çıkan mektup okuyanları duygulandırdı.

Elazığ’da meydan gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye’nin dört bir yanından yardım geliyor. Bu yardımlardan biri de çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Kocaeli’den geldi. İzmit ilçesinden Elazığ’a gönderilen ve içerisinde kıyafetlerin bulunduğu yardım kutusundaki bir monttan 17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük depreminde evini kaybeden Ercan Ergün’ün yazdığı mektup çıktı. Mektup okuyanları duygulandırdı. Mektupta Gölcük depreminin çok can aldığını ve büyük bir kayba sebebiyet verdiğine dikkat çeken Ergün, millet ve devlet bir olduktan sonra her şeyin üstesinden gelineceğine anlatırken, gönderdiği mont ise Elazığ’ın Palu ilçesindeki ihtiyaç sahibi Abdulkadir Üstünkaya’ya ulaştı.

Türkiye’nin her yerinden yardımın geldiğini ancak ellerine geçen mektubun kendilerini çok duygulandırdığını belirten Palu ilçesine bağlı Yarımtepe Köyü Muhtarı Zülfü Üstünkaya, "Elazığ’da 6.8 şiddetindeki depremden dolayı kardeşlerimiz bizlere kıyafet ve benzeri yardımlarda bulundu. Böyle ince düşündükleri için çok teşekkür ediyoruz. Kıyafetler arasındaki montlardan birisinin cebinde bir mektup çıktı. Hatta çok duygulandım. Elazığ adına teşekkür ederiz, Allah razı olsun”dedi.