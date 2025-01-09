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  4. Depremzedeye darbe üstüne darbe… Şimdi de parası çalındı! “Yemeden içmeden biriktirdiğim paraydı”

Depremzedeye darbe üstüne darbe… Şimdi de parası çalındı! “Yemeden içmeden biriktirdiğim paraydı”

09.01.2025 14:13
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.01.2025 14:13
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Depremzedenin hayalleri çalındı... Bin bir emekle biriktirdiği 100 bin TL’si ortadan kayboldu. 51 yaşındaki Elif Bilgin, 6 Şubat depremlerinde evi ve kuaför salonu yıkılınca 2 çocuğuyla Ankara'da KYK yurduna yerleşip, yeni bir hayat kurmaya çalıştı. Ancak başına gelmeyen kalmadı. İşte Bilgin’in hayrete düşüren hikayesi;

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elif Bilgin'in, Hatay'da oturduğu evi ve kuaför salonu yıkıldı. İki çocuğuyla Ankara'da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleşen Elif Bilgin, yeni bir hayat kurmak için kuaför salonunda işe başladı. Bilgin, biriktirdiği parayı güvenli olmadığını düşündüğü için yanına alarak iş yerine götürüp, dolabına koydu. Bilgin, çıkışta tekrar yanına almak istediğinde dolapta paranın olmadığını gördü.

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OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde yaklaşık 1 ay önce işe başlayan E.E.'nin dolaptan parayı aldığı görüldü. Bilgin'in şikayeti üzerine polis, soruşturma başlattı. Gözaltına alınan E.E., ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

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‘GİDİŞ O GİDİŞ’

Elif Bilgin, parayı bankaya yatırmak için yanına aldığını söyleyerek, “Buraya geldikten sonra kuaförde çalışmaya başladım, mücadele ediyordum. O gün parayı bankaya yatıracaktım. Zaten yurtta da bırakamazdım. O kişi yanımdaki arkadaşımla dışarı çıkana kadar bizi takip etti. Daha sonra dolabı açıp çantamdan parayı alıp kaçıp gidiyor. Çalışan arkadaşlardan birine 'Oğlumu hastaneye götüreceğim' demiş. Öbür arkadaşa da 'Arkadaşım gasbedildi' demiş. Gidiş o gidiş” diyerek yaşadıklarını anlattı.

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'YEMEDEN İÇMEDEN BİRİKTİRDİM'

Bilgin, parayı biriktirirken yaşadığı zorlukları anlatarak şunları söyledi; “Evim iş yerim yıkıldıktan sonra çabalarken böyle bir şey oldu. Yemeden içmeden biriktirdiğim bir paraydı. Hakkımı helal etmiyorum. Savcı da onu serbest bıraktı, parayı da geri vermedi ifadelerini kullandı. Kuaförde çalışan N.R. ise Elif ablayla kol kola bir şekilde çıktık. Şahıs, arkamızdan çıkıyor ve bizim gelip gelmediğimizi kontrol ediyor. Sonrasında dolabın kapağını açıp oyalanıyor. Orada montunun sağ cebinin içine koyuyor. Sonrasında tekrar mutfağa geçiyor. Arkasından ben mutfağa geçiyorum. Aldıktan 5 dakika sonra hızlı bir şekilde dükkandan gidiyor. Diğer arkadaşımızdan da Elif abladan da birkaç gün öncesinde borç para istiyor. Onlar da 'Bizde bu kadar nakit yok' diyorlar. Olay sonrasında kamera sistemi aktif değil. Fişi çekilmiş durumda ama çekildikten sonra da belli bir saat çekim yapabiliyor. O sandı ki çekim yapılmayacak” dedi.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay para Depremzedelere yardım
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