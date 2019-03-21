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Depremzedeye kira yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 15:24 | Son Güncelleme

Denizli Valisi Hasan Karahan: - "Evleri ağır hasarlı depremzedelere kira yardımı yapılacak. Yardım, yarından itibaren ilgili kurumlara aktarılacak"

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam'daki depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlara kira yardımı yapılacağını bildirdi.

AA muhabirine açıklama yapan Karahan, dün meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların yaralarının sarılması için ekiplerin durmaksızın çalıştığını söyledi.

Bölgede yaptığı incelemelerin ardından saptadıkları eksikleri not aldıklarını, bunları hızla gidereceklerini aktaran Karahan, şunları söyledi:

"Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Devletimiz onlara şefkatli ellerini uzatmaya devam edecek. Afet bölgesine 960 çadır, 3 bin battaniye, 350 nevresim ve çarşaf, 900 yatak dağıtımını gerçekleştirdik. Evleri ağır hasarlı depremzedelere kira yardımı yapılacak. Yardım, yarından itibaren ilgili kurumlara aktarılacak ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarında kullanılması için hazır olacak."

Bölgede 127 askerin çadır kurma işlemlerine yardımcı olduğunu dile getiren Karahan, bölgede her gün 2 bin 500 kişilik yemek çıkarıldığını, aç ve açıkta kimseyi bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.

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