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'Depremzedeyim' yalanıyla fuhuş! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

08.12.2023 14:45 | Son Güncelleme:
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Bursa'da kiraladıkları apart dairelerde kadınları fuhuş yapmaya zorlayan 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin, kendilerini depremzede olarak tanıtıp daireleri kiraladıkları öğrenildi. İşte detaylar...

'Depremzedeyim' yalanıyla fuhuş! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Adana'dan Bursa'ya gelen İsa D. ve eşi Nazime D. ile bu kentte yaşayan Hakan A. ve Adnan T., kiraladıkları otel ve apart dairelerde 5 kadını zorla fuhşa sürükledi.

İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 şüpheli takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelileri yakaladı.

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DEPREMZEDE OLDUKLARINI SÖYLEMİŞLER

İsa D. ve Nazime D.'nin ifadelerinde, otel ve apart daireleri, kendilerini depremzede olarak tanıtıp kiraladıklarını söyledikleri belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Kurtarılan 5 kadın ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Bursa fuhuş
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