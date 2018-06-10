Depresyon Belirtileri

Depresyon döneminde duygu durumundaki bozukluklarla beraber konuşmada ve fizyolojik işlevlerde bir yavaşlık ve bozukluk oluşabilir, süreç boyunca güçsüzlük, isteksizlik, değersizlik gibi duygular hissedilebilir ve karamsar düşüncelere kapılma ihtimali artar. Depresyon yüzünden hayattan zevk alma yetisi geçici olarak yitirilir. Tek bir nedene bağlı olarak gelişmeyen depresyon, herkeste farklı sebepler yüzünden ortaya çıkabilir. Bununla birlikte depresyon türleri; kronik depresyon, mevsimsel depresyon, kutuplu depresyon ve doğum sonrası depresyon olarak farklı şekillerde kendini gösterebilir. Bu yüzden internet ortamında gördüğünüz depresyon testi gibi materyaller çok yararlı ve doğru sonuç veren uygulamalar değildir. DEPRESYONUN NEDENLERİ 1. Kimyasal dengenin bozulması

Beyindeki kimyasal denge bozulursa kendinizi iyi hissetmeniz zorlaşır. Serotonin ve noradrenalin gibi hormonlarda görülen azalma mutluluk hissini büyük ölçüde ortadan kaldırır ve neşesiz bir yapının ortaya çıkmasına zemin hazırlar. 2. Genetik faktörler

Depresyon, kalıtım faktörünün önemli olduğu bir psikolojik bozukluktur. Anneniz, babanız ve diğer akrabalarınızda ağır depresyona rastlanması halinde sizin de bu hastalığa elverişli bir yapıda olduğunuz söylenebilir.

3. Biyolojik faktörler

Vücudun biyolojik yapısında sağlıksız koşulların oluşması işlev bozukluklarını ortaya çıkaracağı ve buna bağlı olarak ruh halini pozitif etkileyen hormonların salınımının azalması sebebiyle depresyon ihtimali artabilir. Biyolojik yapının korunması bu yüzden çok önemlidir. 4. Psikososyal faktörler

Depresyon genelde ilk olarak yaşanan stresli bir olay yüzünden ortaya çıkar. Kişinin çevresinde gözlemlediği travmatik olaylar, yaşadığı kötü deneyimler ruh halini negatif yönde etkileyip depresyon sürecini başlatabilir. 5. Kortizol düzensizliği

Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinde üretimi gerçekleştirilen ve vücudun strese verdiği reaksiyonla alakalı bir hormon olan kortizolün düzensiz bir şekilde çalışması halinde depresyon gibi duygu durum bozuklukları ortaya çıkabilir. 6. Doğum

Birçok kadın doğum sonrasında derin bir bunalıma girer. Psikoloji literatüründe postpartum yani doğum sonrası depresyon olarak bilinen bu durum, hamilelik ve doğum esnasında beden içi ve dışında yaşanan değişiklilerle de alakalıdır.

7. Kötü alışkanlıklar

Sigara, içki ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar vücudun dengesini bozduğu ve hormon salınımını kötü etkileyip bilişsel sürecin sağlıksız işlemesine sebep olduğu için depresyonun ortaya çıkma ihtimalini güçlendirir. 8. Mevsim değişiklikleri

Mevsimlerin değişmesi de birçok kişi üzerinde etkili olan bir faktördür ve literatürdeki mevsimsel depresyon kavramı da buradan ortaya çıkmıştır. Bazı insanlar yaz sürecinde kendilerini çok iyi hissederken kışın gelmesiyle beraber derin bir bunalıma girebilirler. DEPRESYONUN BELİRTİLERİ 1. Halsizlik

Depresyonun başlamasıyla beraber hiçbir şey yapmasanız bile kendinizi yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz. 2. İsteksizlik

Halsizliğe ve mutsuz hissetmeye bağlı olarak ortaya bir isteksizlik çıkar ve çok önemli sorumluluklarınızı bile yerine getirmek istemezsiniz. 3. Sosyal ilişkilerden kaçınma

Bunalım yüzünden odaya kapanma, başka insanlarla konuşmak istememe gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu süreçte diğer insanların sizi anlamadığı, sizinle dalga geçme ihtimallerinin olduğu, size değer vermedikleri gibi düşüncelere kapılabilirsiniz.

4. Özgüven eksikliği

Kendinizi yetersiz hissedebilir ve en kolay işler için bile özgüven bulamazsınız. 5. Cinsel arzuda azalma

Depresyon öncesinde her ne kadar cinsel yönden kendinizi kusursuz ve oldukça arzulu hissetseniz bile depresyonla birlikte işler tamamen tersine döner ve partnerinizin gösterdiği çabaya rağmen cinsel birleşmeye ilgi duyamazsınız. 6. İştahsızlık

Depresyonla birlikte yaşamdan zevk alamadığınız gibi yediğiniz yiyeceklerden de tat alamazsınız. İlk etaplarda eskiye kıyasla daha az gıda tüketseniz de ilerleyen evrelerde ağzınıza tek bir lokma sokmak bile istemeyebilirsiniz. 7. Vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan ağrılar

Depresyonun fiziksel belirtileri de mevcuttur. Duygu durumunuzdaki kötü gidişat bir süre sonra bedeninize de yansır ve kol, bacak, sırt, bel, baş gibi bölgelerde ağrılar hissedebilirsiniz. 8. Aşırı yeme eğilimi

Depresyonun iştahsızlık gibi bir etkisi olmakla beraber kimi insanlarda bu durum tersine işler ve aşırı yeme eğilimi ortaya çıkar. Eğer siz de bu duruma eğilimliyseniz, kendinizi kötü hissettikçe daha çok yemek yiyebilir ve ani kilo artışlarıyla karşılaşabilirsiniz.

9. Uykusuzluk

Duygu ve düşüncelerde yaşanan bozukluk yüzünden uykuya dalmada güçlük çekebilirsiniz. Her ne kadar uyuyamasanız da yataktan çıkmak da istemezsiniz. 10. Umutsuzluk

Yaşanan kötü sürecin asla düzelmeyeceğini düşünerek geleceğe dair umutlarınızı kaybedebilirsiniz. Aslında bu depresyonun en tehlikeli aşamalarından biridir, çünkü umudunuzu kaybettiğiniz andan itibaren hayatınızdaki diğer önemli noktaları da görmezden gelmeye başlayarak sağlığınızı, ilişkilerinizi ve kariyerinizi riske atabilirsiniz. 11. Dikkat dağınıklığı

Depresyondayken bir yandan da okulla ya da işle uğraşmak durumundaysanız, kendinizi bu noktalara odaklayamazsınız.

** İntihar eğilimi**

Özgüvende yaşanan düşüş, umutsuzluk, geçmeyen halsizlik hissi ve bir türlü kendini mutlu hissedememe gibi durumlar yüzünden artık hayatı yaşamaya değer bulmayabilir ve intihar düşüncelerine kafa yorabilirsiniz. Bu durum ağır depresyon belirtileri arasında yer alır. DEPRESYONUN TEDAVİSİ 1. Terapi

Bir psikolog ya da psikiyatrist önderliğinde gerçekleştirilen depresyon tedavisinde bilişsel terapi, kişiler arası terapi, davranışçı terapi, davranış aksiyon terapisi gibi çeşitli yöntemler uygulanabilir. 2. İlaç

Psikiyatrist tarafından verilen antidepresan ilaçlarla ruh halindeki kötü gidişat ortadan kaldırılmaya çalışılır. 3. Elektrokonvülsif terapi

İleri seviyedeki psikolojik vakalar için uygulanan bir yöntemdir. Eğer ilaca ve diğer tedavi yöntemlerine cevap verilmezse beynin ilgili bölgesine tek yanlı şok ve kas gevşeticiler uygulanarak depresyonun yan etkileri azaltılmaya çalışılır.