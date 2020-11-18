Depresyon tedavisinde 'sihirli' mantara izin

Söz konusu mantarların aktif bileşeni olan psilosibin maddesinin Kanada’da bulundurulması, üretilmesi ve satılması yasa dışı. Ancak Kanada’da bazı muafiyetler ve izinler verilmeye başlandı.

Kanadalı Mona Strelaeff, çocukluk travmasının tedavisi gerekçesiyle ülkedeki ilgili yasalardan muafiyet aldı.

Konuyla ilgili Vice’a konuşan Mona Strelaeff “Psilosibin terapisi süresince derinlere inerek, küçük bir kızken başıma gelen olaylara geri döndüm. Çözülmemiş tüm travmalar geri geldi. Dehşete kapılmıştım, kontrolsüzce titreyip ağlıyordum. Ancak terapi sayesinde o zor hatıraların üstesinden geldim” dedi.

Bu yılın başlarında Kanada’da ölümcül hastalıkları olan kişilerin söz konusu ilacı bulundurmasına ve tüketmesine izin veren muafiyetler tanındı. Şimdi, tıpkı Strelaeff’in durumunda olduğu gibi depresyon tedavisinde bu maddeler kullanılabilecek.

ABD’nin Oregon eyaletinde psikedelik mantarların kullanılmasının legalize edilmesinin, Washington’da da uyuşturucu kullanımının suç olmaktan çıkarılmasının ardından Kanada’dan da benzer bir haber geldi.