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Depresyon tedavisinde 'sihirli' mantara izin

18.11.2020 15:09 | Son Güncelleme:
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Depresyon tedavisinde 'sihirli' mantara izin

67 yaşındaki bir kadın hastaya, anksiyete ve depresyonla başa çıkması için psikedelik mantar kullanmasına izin verildi.

Söz konusu mantarların aktif bileşeni olan psilosibin maddesinin Kanada’da bulundurulması, üretilmesi ve satılması yasa dışı. Ancak Kanada’da bazı muafiyetler ve izinler verilmeye başlandı.

Kanadalı Mona Strelaeff, çocukluk travmasının tedavisi gerekçesiyle ülkedeki ilgili yasalardan muafiyet aldı.

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Konuyla ilgili Vice’a konuşan Mona Strelaeff “Psilosibin terapisi süresince derinlere inerek, küçük bir kızken başıma gelen olaylara geri döndüm. Çözülmemiş tüm travmalar geri geldi. Dehşete kapılmıştım, kontrolsüzce titreyip ağlıyordum. Ancak terapi sayesinde o zor hatıraların üstesinden geldim” dedi.

Bu yılın başlarında Kanada’da ölümcül hastalıkları olan kişilerin söz konusu ilacı bulundurmasına ve tüketmesine izin veren muafiyetler tanındı. Şimdi, tıpkı Strelaeff’in durumunda olduğu gibi depresyon tedavisinde bu maddeler kullanılabilecek.

ABD’nin Oregon eyaletinde psikedelik mantarların kullanılmasının legalize edilmesinin, Washington’da da uyuşturucu kullanımının suç olmaktan çıkarılmasının ardından Kanada’dan da benzer bir haber geldi.

TheraPsil adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş, Ağustos ayından bu yana ölümcül hastalığı olan kişilerin psilosibine erişimini savunarak, bu yönde çok sayıda talep aldıklarını söylüyor.

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Bazı sağlıklı doktor ve terapistler de, eğitim amacıyla psilosibin almak isteyenler arasında. 17 Kasım’da yapılan bir açıklamada TheraPsil, “Mona’nın durumu, Kanada’da tarihi bir anı temsil ediyor” dedi.

Mona Strelaeff 12 yıl önce teşhis ve tedavi edilen meme kanseri nedeniyle aşırı umutsuzluk ve depresyon duygusundan muzdarip olduğunu söyledi.

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Mona’nın travmalarından bazıları hastalığı ile ilişkiliyken, bazıları çocukluğuna dayanıyor. Psilosibin tedavisine olan ilgi ise büyüyor. Ekim ayında İngiltere merkezli psikedelik ilaç şirketi Compass Pathways şirketin şu an 1.3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olduğunu söyledi. Şirket, depresyon dahil olmak üzere bir dizi hastalığın tedavisi için patentli bir psilosibin formu kullanıyor.

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