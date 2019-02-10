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Depresyona 'melek otu' tavsiyesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.02.2019 10:19 | Son Güncelleme

RUH Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Depresyona 'melek otu' tavsiyesi

Akif ÖZDEMİR/ADANA (DHA) - RUH Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, melek otu çayının depresyon hastalarının üzüntü, öfke ve uyku bozukluğuna çözüm olabileceğini belirterek, "Yatıştırıcı özelliği bulunan melek otu, hastanın zihinsel rahatlama yaşamasını sağlayacaktır" dedi.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, asrın yaygın sağlık sorunu arasında yer alan depresyonun her 20 kişiden birinde görülebildiğini belirtti. Depresyonun bir duygudurum bozukluğu olduğunu kaydeden Dr. Sönmez, "Depresyon, kişinin günlük aktivitelerini yerine getirmesini engelleyen üzüntü ya da öfke duygularıyla tetiklenir. Sosyal ilişkileri, aile yapılarını, iş ortamlarını bozar. Uyku düzeninde bozulmaya yol açması nedeniyle hasta gün içinde kendini yorgun ve halsiz hisseder. Bu sebeplerle iş gücü kayıplarının yanı sıra ekonomik sorunlara yol açar. Tedavi edilmediği takdirde aylarca sürebilir. Tedavi olan hastalarda ise sadece birkaç hafta içinde iyileşme gözlemlenebilir" dedi.
Depresyon tipine göre tedavi planı oluşturulabileceğini söyleyen Sönmez, şöyle devam etti:
"Hastanın isteği doğrultusunda ve hastalığının evresine göre ilaçlı veya ilaçsız tedavi yöntemleri uygulanabilir. İlaç kullanmak istemeyen hastalar için psikoterapi yöntemleri mevcuttur. Psikoterapi, bitkisel tedaviyle desteklendiğinde yüksek oranda olumlu sonuçlar alınmaktadır. Melek otu çayı kişinin üzüntü, öfke ve uyku bozukluğuna etkili bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. Yatıştırıcı özelliği bulunan melek otu, hastanın zihinsel rahatlama yaşamasını sağlayarak depresyonu yenmesine yardımcı olacaktır."
Sönmez, yüksek dozlarda tüketildiğinde risk teşkil edebilecek melek otunun doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Depresyona 'melek otu' tavsiyesi

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