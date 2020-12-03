Depresyonla mücadele eden kadının evinden 30 ton çöp çıkarıldı

İstifçilik ve depresyon gibi ruhsal sorunlarla mücadele eden kadının evinden neredeyse 30 ton çöp çıkarıldı. İngiltere’de yaşayan Sylvie’nin evine neredeyse 20 yıldır kimse giremiyordu. Evde istiflenen çöpler banyoyu tamamen tıkamıştı. Bu da Sylvie’nin bez kullanmasına yol açtı. Evden yaklaşık 30 ton çöp çıkarıldı. Yorkshire’de yaşayan kadının evinde biriken aşırı miktardaki çöp, onun zihinsel ve fiziksel sağlığını olumsuz etkiledi. 60’lı yaşlarında olan Sylvie “Kötü durumdan dolayı utanç duyuyordum ama depresyon nedeniyle bunu göremiyordum” dedi. Sylvie’ye komşuları destek oldu. “Odalardan tavandan yere kadar çöp doluydu, içeri girilemiyordu. Çöplerin üzerinde uyuyordum. Banyoyu kullanmak için çöplerin üzerine tırmanmak gerekiyordu. Çöplerden dolayı mutfağa ulaşamıyordum. Gün boyu yalnızca kapının önünde otururdum” diyen Sylvie’nin yaşam için küçük bir alanı vardı. Üç yatak odası, merdiven altı, koridor ve mutfak tamamen çöp doluydu. Çöpler nedeniyle buzdolabına erişemeyen Sylvie, yiyeceklerini koridorda ve merdivende uygunsuz koşullarda pişirip yiyordu. Evin üst katı da tamamen çöple doluydu. Sylvie’nin çöp kutusunu asla boşaltmadığını ve tüm gün kapının önünde oturduğunu fark eden komşuları ona yardım etmek istedi. Düzenli sohbetlerin ardından Sylvie komşuları Sarah ve Craig’e evini ve duygularını açabildi.

Depresyon nedeniyle çöplerini temizleyebilecek durumda değildi. Sylvie, komşularına depresyonla mücadele ettiğini, kendini değersiz ve umutsuz hissettiğini, çok utandığı için yıllardır kimseyi evine davet edemediğini anlattı. En sonunda Craig’in içeri girmesine izin verdi. Craig uzun telefon görüşmelerinin ardından Sylvie için en doğru desteği buldu. Michaela Shaw bölgedeki bir topluluğun üyesiydi. Vouge modeli kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü Sylvie “Michaela beni rahatlattı. Yargılamadı, bana gülümsedi” dedi. Komşularının ve gönüllülerin yardımıyla Sylvie’nin evinden 27 ton çöp çıkarıldı. Temizlik işlemi bir haftadan daha uzun sürdü. Temizlik sırasında Sylvie’nin evinin birkaç yıl önce sular altında kaldığı ve evin döşeme tahtalarının zarar gördüğü ortaya çıtkı. Parkelerde çöplerden kaynaklanan hasarlar olmuştu ve bu da evin içinin böceklerle dolmasına yol açmıştı. Uzun uğraşların ardından Sylvie’nin evi temizlendi ve yeniden bir yuva haline getirildi. Parkeler yenilendi, mutfak, banyo ve diğer odalar elden geçirildi. Yaşanan dönüşümden mutlu olan Sylvie “Gönüllülere ne kadar teşekkür etsem az. Her hafta beni görmeye geliyorlar. Sohbet ediyoruz, gülüyoruz, arkadaşlık ediyoruz.

Bu dünyada bana ne kadar yardımcı olduklarını anlatamam. Benim gibi acı çeken insanlar bu toplulukla iletişime geçmeli, asla pişman olmazlar” dedi.