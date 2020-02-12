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Depresyonu yenmek için ne yemeli? İşte depresyon tedavisi için beslenme tüyoları

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.02.2020 16:45 | Son Güncelleme

Depresyon tedavisinde tüketeceğiniz besinlerin de size yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Bazen özel hayatımızda yaşadığımız olaylar, bazen iş hayatında yaşadığımız stres bazen de mevsim özelliklerinden kaynaklanan durumlar bizi depresyona sürükleyip ruh halinizi ve dengenizi bozabilir. Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. İsmet Tamer depresyondan koruyacak besinleri bizler için paylaştı.

Depresyonu yenmek için ne yemeli? İşte depresyon tedavisi için beslenme tüyoları

Hepimiz zaman zaman farklı nedenlerle depresif bir ruh haline girebiliriz. Böyle bir durumla karşılaşırsanız hemen antidepresanlara koşmanıza gerek yok. Bilimsel olarak faydası gösterilmiş sağlıklı ve dengeli bir diyet ve düzenli egzersiz uygulamalarının artık depresyon gibi pek çok duygu durum bozukluklarında koruyucu ve hatta tedavi edici bir rolü olduğunu söyleyen Prof. Dr. İsmet Tamer, depresyonu yenmek için beslenme tüyolarını bizler için sıraladı.

SEROTONİN DÜZEYİNİ YÜKSELTEN KABUKLU YEMİŞLER

Kaju fıstığı, ceviz, fıstık, badem gibi kabuklu yemişler; susam, kabak çekirdeği ve ayçiçeği gibi çekirdekler; soya fasulyesi ve buğday, pirinç ve mısır gibi tahıllar serotoninin ön maddesi triptofandan zengin gıdalardır. Bu gıdalardan dengeli şekilde tüketmek karaciğer ve kanda triptofanı, dolayısıyla da serotonin düzeyini yükselterek beynimizdeki kötü duygu ve düşünceleri defetmemize yardımcı olabilir.

ENERJİ YÜKSELTEN, PROTEİN AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Yağsız et, özellikle de bu mevsimde ülkemizde bolca bulunan balık çok değerli bir protein kaynağıdır ve sık sık tüketilmesi hem içerdiği aminoasitler hem de çok değerli bir enerji kaynağı olması itibariyle kendinizi iyi ve enerjik hissetmenizi sağlayacaktır. Yağsız et ve taze balık kadar, ızgara yağsız tavuk göğsü de protein ve enerji kaynağı olarak güzel bir seçenek olabilir. Çalışmalar, günlük protein ihtiyacımızın %20 kadarının sağlıklı hayvansal kaynaklardan, geri kalanının ise bitkisel kaynaklı proteinlerden karşılanması gerektiğini gösteriyor.

En sağlıklı protein kaynaklarından balıkta bulunan omega-3 yağ asitlerinin kalp ve damar sağlığı açısından gösterilen faydaları dışında, Pittsburgh Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada omega-3 düzeyleri yüksek olan bireylerin omega-3 seviyeleri daha düşük olan bireylere kıyasla depresif durumlarla daha az karşılaştıkları ve semptomları da daha hafif yaşadıkları saptandı. Gerçekten de omega-3’ten zengin beslenmenin bizi depresyondan da koruyacağı yönünde bulgular mevcut. O halde haftada en az 2 ya da 3 porsiyon sağlıklı balık yiyoruz.

ANTİOKSİDAN DEPOSU STRESTEN KORUYAN KIRMIZI MEYVELER

Antioksidan deposu kırmızı meyvelerin bizi hem fiziksel hem de psikolojik streslerden koruduğu bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Kırmızı meyveler, vücudumuzda stresle baş etmemize yardım eden kortizon hormonumuzun dengeli bir şekilde salgılanmasına katkıda bulunur.

GERGİNLİĞE EN İYİ ÇÖZÜM MUZ VE BİTTER ÇİKOLATA

Hani ruh halimiz düşünce tatlı bir şeyler yemek isteriz ya, muz ve bitter çikolata sevenlere müjde. Stres ve depresyondan korunmada önemli rolü olan serotonin hormonunun ön maddesi triptofan ve melatonin açısından muz ve bitter çikolata oldukça zengin besinlerdir ve canınız tatlı çektiğinde tüketeceğiniz ufak porsiyonlar emin olun çok işinize yarayacak. Üstelik muzda bulunan magnezyum, uyku kalitesi bozukluğu ve gerginlik üzerinde çok olumlu etkilere sahiptir.

DEPRESYONU AZALTAN D VİTAMİNİ

Son yıllarda pek çok sağlık sorunu ile birlikte duygu durum bozuklukları ile de ilişkilendirilen bir başka mikrobesin ögesi de D vitaminidir. Bu vitaminin yanınızda olabilmesi için zengin D vitamini kaynakları olan süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı, mantar ve balık tüketebilir ya da güvenilir, hazır D vitamini desteklerinden faydalanabilirsiniz.

SEROTONİN DÜZEYİNİ ARTIRAN B12 VİTAMİNİ

Vücudumuzda folik asit ve B12 vitamini düzeyleri düştüğünde, serotonin düzeylerinin de azaldığı yönünde çalışmalar var. Depresyon dönemi Folik asit ve B12 vitamininden zengin yeşil yapraklı sebzeler, işlenmemiş yulaf ve tam tahıl ürünleri, ayçiçeği, portakal, baklagiller, yağsız kırmızı et ve deniz ürünlerinin tüketilmesi akılcı bir yaklaşım olur.

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