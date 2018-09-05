Depresyonun ilacı 'düzenli hareket'

İSTANBUL, (DHA) - UZMANLAR düzenli fiziksel aktivitenin hem vücut hem de ruh sağlığının korunmasına yardımcı olduğunu ifade ediyor.

Günlük yaşamda stres seviyesinin aktivitelerin artması ile azaldığını, mutluluk hormonu düzeyinin ise basit birkaç hareketle bile yükselebildiğini söyleyen Memorial Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uz. Dr. Gülseren Kayalar, 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü öncesinde “ruh sağlığı ve aktif fiziksel yaşam arasındaki ilişki” bilgilendirmede bulundu.

"HAREKETSİZLİK ANİ ÖLÜM ORANLARINI ARTIRIYOR"

Dünyada sık görülen, yaşam kalitesini ve süresini etkileyen hastalıkların ana sebeplerinden biri giderek yaygınlaşan anksiyete ve depresyon gibi ruh sağlığı problemleri olarak gösterildiğini anımsatan Uz. Dr. Kayalar, ciddi ruh sağlığı problemleri yaşayan kişilerin ortalama yaşam süresi 10-20 yıl daha azalmakta olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:

"Fiziksel olarak aktif olmayan depresif kişilerde ani ölüm oranları yüzde 70 civarındadır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, dünyada her 4 kişiden biri yaşamının bir döneminde ruh sağlığı problemi ile karşılaşabilmektedir. 6 kişiden biri ise aşırı stres ve depresyon tanısı almaktadır."