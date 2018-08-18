Der Spiegel: Almanya Türkiye'yi IMF’ye ikna etmeye çalışıyor

Maliye Bakanlığı sözcüsü ise iki bakanın telefon görüşmesinde IMF’nin konuşulmadığını açıkladı.Haftalık Der Spiegel dergisi, Alman hükümetinin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvurması için Türkiye'yi ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Derginin haberinde, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Alman mevkîdaşı Olaf Scholz'un Perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinde de konunun gündeme geldiği belirtildi. Haberde, Scholz’un telefon görüşmesinde Türkiye'nin IMF’ye başvurma konusunu bir kez daha gözden geçirmesi yönünde Türk mevkîdaşı Albayrak’ı teşvik etmeye çalıştığı iddia edildi. Buna karşılık Albayrak'ın gelecek hafta Körfez ülkelerini ziyaret ederek mali destek isteyeceğini söylediği aktarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yaptığı açıklamalarda, Türk hükümetinin IMF'ye başvurma gibi bir planının olmadığını, hedeflerinin yabancı yatırımcı çekmek olduğunu vurgulamıştı.

Alman Maliye Bakanlığı: IMF konusu konuşulmadı

Ancak Maliye Bakanlığı sözcüsü, Scholz ve Albayrak’ın görüşmesinde Türkiye’nin IMF yardım programına başvurması konusunun gündeme gelmediğini belirtti. Sözcü, Alman hükümetinin Berlin’de Cuma günü yapılan olağan basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyu yanıtladı. “Dün yapılan telefon görüşmesinin somut içeriğine dair burada bilgi vermek istemiyorum” diyen sözcü sözlerini "Bir IMF programına olası bir başvuru konusu dün konuşulmadı” şeklinde sürdürdü.