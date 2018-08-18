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Der Spiegel: Almanya Türkiye'yi IMF’ye ikna etmeye çalışıyor

18.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

Der Spiegel dergisi, Alman Maliye Bakanı’nın IMF konusunda Türk mevkîdaşı Albayrak’ı ikna etmeye çalıştığını iddia etti.

Der Spiegel: Almanya Türkiye'yi IMF’ye ikna etmeye çalışıyor

Maliye Bakanlığı sözcüsü ise iki bakanın telefon görüşmesinde IMF’nin konuşulmadığını açıkladı.Haftalık Der Spiegel dergisi, Alman hükümetinin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvurması için Türkiye'yi ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Derginin haberinde, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Alman mevkîdaşı Olaf Scholz'un Perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinde de konunun gündeme geldiği belirtildi. Haberde, Scholz’un telefon görüşmesinde Türkiye'nin IMF’ye başvurma konusunu bir kez daha gözden geçirmesi yönünde Türk mevkîdaşı Albayrak’ı teşvik etmeye çalıştığı iddia edildi. Buna karşılık Albayrak'ın gelecek hafta Körfez ülkelerini ziyaret ederek mali destek isteyeceğini söylediği aktarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yaptığı açıklamalarda, Türk hükümetinin IMF'ye başvurma gibi bir planının olmadığını, hedeflerinin yabancı yatırımcı çekmek olduğunu vurgulamıştı.

Alman Maliye Bakanlığı: IMF konusu konuşulmadı

Ancak Maliye Bakanlığı sözcüsü, Scholz ve Albayrak’ın görüşmesinde Türkiye’nin IMF yardım programına başvurması konusunun gündeme gelmediğini belirtti. Sözcü, Alman hükümetinin Berlin’de Cuma günü yapılan olağan basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyu yanıtladı. “Dün yapılan telefon görüşmesinin somut içeriğine dair burada bilgi vermek istemiyorum” diyen sözcü sözlerini "Bir IMF programına olası bir başvuru konusu dün konuşulmadı” şeklinde sürdürdü.

Maliye Bakanlığı sözcüsü iki bakanın 21 Eylül’de görüşeceğini de teyit etmedi. Sözcü, "somut bir tarih veremeyeceğini” söyledi. Ankara, iki bakanın bu tarihte görüşme konusunda anlaştığını bildirmişti.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü yaptığı telefon görüşmesinde, Erdoğan'ın Berlin ziyareti öncesinde iki ülkenin maliye ve ekonomi bakanlarının biraraya gelmesi konusunda mutabık kaldığını hatırlattı.

Türkiye'deki “gelişmeleri yakından izlediklerini” belirten Ekonomi Bakanlığı sözcüsü ise "Türkiye’nin istikrarlı ve demokratik bir ülke olmasının” Almanya’nın da çıkarına olduğunu ifade etti. Sözcü, "iyi ekonomik ilişkilerin” buna katkı sağladığını belirterek, “her zaman olduğu gibi bu yönde çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve Almanya Bakanı Scholz Perşembe günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Görüşmede, ABD’den gelen yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımlar değerlendirildiği belirtilmişti. Açıklamada, "İki bakan, ekonomik işbirliğini güçlendirecek adımların atılması ve bu konuda karşılıklı çalışmalara başlanması için görüş birliğine varmışlardır. Bakanlar, bakanlıkları arasında heyetlerin en kısa sürede karşılıklı olarak çalışmalara başlamasının ardından, 21 Eylül’de Berlin’de bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardır” denilmişti.

DW,rtr/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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