Der Spiegel: Beyrut'taki patlamada Hizbullah'ın etkisi olabilir

Daha önce yapılan açıklamalarda geminin sahibinin Rus iş adamı İgor Greçuşkin olduğu belirtilmişti. Ancak Der Spiegel dergisinin uluslararası Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) ile birlikte yaptığı araştırmaya göre, Greçuşkin gemiyi sadece kiraladı, Rhosus adlı geminin asıl sahibi Kıbrıslı Manoli. Haberde ayrıca 2013'te Gürcistan’dan Mozambik’e hareket eden gemide taşınan amonyum nitratın bir kısmının patlamadan önce ortadan kaybolduğu iddiası da dile getirildi.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta meydana gelen ve yaklaşık 3 bin ton amonyum nitratın neden olduğu bildirilen patlamada en az 182 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi de yaralandı. Patlamaya limanda yıllarca özel güvenlik önlemleri alınmadan depolanan amonyum nitrat maddesinin neden olduğu açıklandı. Patlayıcı maddenin 2013’te Gürcistan'dan Mozambik'e yola çıkan Rhosus adlı gemiden kaldığı, o zamanlar maddi sıkıntılar ve yetersiz güvenlik koşulları nedeniyle geminin yoluna devam etmesine izin verilmediği, akabinde de patlayıcının Beyrut Limanı’nda depolandığı duyurulmuştu.