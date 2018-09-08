HABER

Der Spiegel: Türkiye demiryolları için Almanya'dan destek istiyor

08.09.2018 15:52 | Son Güncelleme

Alman haber dergisi Der Spiegel'in haberine göre, demiryollarını Almanya'nın mali ve teknolojik desteğiyle modernize etmeyi planlayan Türkiye bu projeyi Siemens başkanlığındaki bir konsorsiyuma teslim etmek istiyor.

Almanya'nın haftalık haber dergisi Der Spiegel, Türk hükümetinin ülkedeki demiryollarını Almanya'nın mali ve teknolojik desteğiyle modernize etmeyi planladığını öne sürdü.

Habere göre, Türkiye yeni hızlı tren hatlarının açılmasının öngörüldüğü projeyi uluslararası Alman şirketi Siemens başkanlığındaki bir konsorsiyuma teslim etmek istiyor.

Proje kapsamında, hızlı tren ağının örülmesinin, demiryollarına modern sinyal tekniğinin yerleştirilmesinin ve eski demiryolu ağının da modernize edilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Der Spiegel'in haberinde, projenin toplam maliyetinin 35 milyar euroyu bulacağına, yeni trenlerin alımının da bu maliyete dahil olduğuna yer verildi. Der Spiegel, Türk hükümetinin bu doğrultuda üç ay önce Alman hükümetine başvurduğunu ve hükümetlerarası gizli görüşmelerin yürütüldüğünü öne sürdü.

Haberde, Alman hükümetinin projeyi Türkiye'deki ekonomik krizin derinleşmesinin önlenmesi açısından bir fırsat olarak gördüğü öne sürülüyor.

Almanya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Thomas Bareiß'ın Eylül ayı sonunda Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyarette de bu konunun gündeme geleceği belirtildi. Görüşmede, projenin finansmanının ele alınacağı, Ankara’nın Alman hükümetinden ihracat güvencesi ve faizi düşük kredi istediği öne sürüldü.

Alman hükümetinden açıklama yapılmadı

Habere göre, Alman hükümeti henüz Türk hükümetine proje ile ilgili bir güvence vermemiş olmakla birlikte mali destek konusunda olumlu sinyal verdi.

Haberle ilgili Alman hükümetinden ve Siemens'ten herhangi bir açıklama yapılmadı. Siemens, Nisan ayında Velaro tipi 10 hızlı trenin 340 milyon euro karşılığında Türkiye'ye satılması konusunda Devlet Demiryolları (TCDD) ile anlaşma sağlamıştı.

Reuters/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERDağlar evleri yuttu! Korkunç karelerDağlar evleri yuttu! Korkunç kareler
Kocası tarafından sevgilisiyle yakalanan kadın sevgilisini böyle koruduKocası tarafından sevgilisiyle yakalanan kadın sevgilisini böyle korudu
‘İdlib Türk-Amerikan İlişkilerini Rayına Oturtmada Fırsat Olabilir’‘İdlib Türk-Amerikan İlişkilerini Rayına Oturtmada Fırsat Olabilir’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

İlginizi Çekebilir

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza

Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocası tarafından sevgilisiyle yakalanan kadın sevgilisini böyle korudu

Kocası tarafından sevgilisiyle yakalanan kadın sevgilisini böyle korudu

İran güçleri Erbil'de kampa saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran güçleri Erbil'de kampa saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tekrar harekete geçtiler! Rus ve Suriye jetleri İdlib'i vuruyor

Tekrar harekete geçtiler! Rus ve Suriye jetleri İdlib'i vuruyor

Mısır 75 kişiye idam cezası verdi!

Mısır 75 kişiye idam cezası verdi!

ABD bu iddiayla çalkalanıyor! Trump’ın çalınan mektubu yayınlandı

ABD bu iddiayla çalkalanıyor! Trump’ın çalınan mektubu yayınlandı

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.