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Tartışma yaratan görüntüler! Yunanistan'da çekildi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.12.2019 10:01 | Son Güncelleme

Alman Der Spiegel dergisi, Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri Türkiye’ye yasa dışı şekilde sınır dışı ettiğine dair görüntüler yayınladı.

Tartışma yaratan görüntüler! Yunanistan'da çekildi

Alman Der Spiegel dergisi, Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri Türkiye’ye yasa dışı şekilde sınır dışı ettiğine dair görüntüler yayınladı.

Derginin haberinde, Yunanistan hükümetinin Türkiye sınırında düzensiz göçmenleri zorla geri gönderdiğine yönelik iddiaları sürekli yalanladığı ancak kendilerine ulaşan videolarda Meriç Nehri'nde göçmenlerin Türkiye'ye yasa dışı şekilde geri gönderilmelerinin görülebildiği kaydedildi.

Haberde, muvazzaf asker ve eski polislerden oluşan 6 kişilik ekip tarafından Meriç'te bu tür geri göndermelerin sistematik halde yapıldığı aktarıldı.

Dergiye 611 parçadan oluşan video görüntüleri gönderildiği ifade edilen haberde, Meriç’in Türk tarafında yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde, askeri kamuflaj giysili maskeli kişilerin insan gruplarını botlarla Yunan tarafından Türk tarafına götürdüğünün görüldüğü anlatıldı.

Görüntülerde, insanların aralarında Afganistan ve Pakistan’da konuşulan Peştucanın da bulunduğu çok sayıda lisan konuştuğu kaydedildi.

Görüntülerin Londra’daki Goldsmith Üniversitesinde de analiz edildiği belirtilen haberde, bu tür videoların gerçek olmasının hiçbir zaman doğrulanamayacağı ifade edildi.

Bitkiler, ağaçların gölgeleri ve nehrin genişliği uydu görüntüleriyle karşılaştırılarak, görüntülerin tümünün aynı gün ve yerde çekildiğinin tespit edildiği aktarılan haberde, maskeli kişilerin kimliklerinin tespit edilemediği ancak bunların Yunan makamlarına bağlı olduğu veya onların talimatıyla hareket ettiğine ilişkin emarelerin bulunduğu vurgulandı.

Maskeli kişilerin, Yunan sınır güçlerinin de kullandığı modelde araca bindikleri, nehrin karşı bölgesinin Yunan askeri alanı olduğu ve çok az insanın buraya girebildiği kaydedilen haberde, maskeli bir kişinin ise Yunan aksanıyla İngilizce konuştuğu kaydedildi.

Haberde, bu tür geri göndermelerin hem AB Temel Haklar hem de Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiği, uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek, Yunan polisinin ise bu iddiaları yalanladığına işaret edildi.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Der Spiegel Yunanistan geri gönderme düzensiz göçmen

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
nasıl bir ülke olduk sınırlarını bile koruyamayan çöplüğü olan bizim tarafa bırakıyor .
Ne yapsın adamlar bizim gibi bakacak halleri yok
Ve Türk Dışişleri bu konuda halen kınama-nota-vs vermek bir yana;eleştirmediler bile...
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