Derbi başladı, İstanbul trafiği rahatladı

İstanbul’da oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin başlamasıyla birlikte trafik rahat bir nefes aldı.

İstanbul’da saatler 21.00’i gösterdiğinde başlayan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle birlikte yollar boşalmaya başladı. Maç saatinde yolların boş olması trafikte olan sürücüleri sevindirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasında trafik yüzdesi yüzde 9’a kadar düştü. D-100 karayolu ve yan yolların boş olduğu ve trafiğin açık olduğu görüldü. Trafik uygulamasında İstanbul yeşile boyandı. Trafiğin maç bitimiyle birlikte tekrardan üst düzeylere çıkması bekleniyor.

