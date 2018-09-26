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DERBİ MAÇ ÖNCESİNDEKİ BIÇAKLI SALDIRIDA 3 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 16:57 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynan derbi maç öncesinde taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.  Derbi maçını izlemek için arkadaşlarıyla birlikte İzmir'den İstanbul'a gelen Fenerbahçe taraftarı Şakir Ş., başka bir grup Fenerbahçeli taraftarlarla tartıştı.

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynan derbi maç öncesinde taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Derbi maçını izlemek için arkadaşlarıyla birlikte İzmir'den İstanbul'a gelen Fenerbahçe taraftarı Şakir Ş., başka bir grup Fenerbahçeli taraftarlarla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine meydana gelen kavgada Şakir S. bıçaklanarak yaralanmıştı.

3 GÖZALTI
Olayla ilgili çalışma başlatan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığını tespit ettiği M.D., Ö.S. ve E.K. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ SAVCILIKTAN, 1 KİŞİ ADLİ KONTROL
Şüphelilerden Ö.S. ve E.K. savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)
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(Güvenlik Kamerası)
-Yaşanan kargaşa
-Ambulansın gelmesi
-Ambulanstan sedye çıkartılması
-Yaralının ambulansa taşınması
-Olay yerinde toplanan kalabalık taraftar grubu
-Yaralının fotoğrafları
-Genel Ve Detay
AKTÜEL
-Olay yerinden görüntüler
-Görgü tanığıyla röp.

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