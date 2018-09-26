Derbi maç öncesindeki bıçaklı saldırıda 3 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-FENERBAHÇE-Beşiktaş arasında oynan derbi maç öncesinde taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Derbi maçını izlemek için arkadaşlarıyla birlikte İzmir'den İstanbul'a gelen Fenerbahçe taraftarı Şakir Ş., başka bir grup Fenerbahçeli taraftarlarla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine meydana gelen kavgada Şakir S. bıçaklanarak yaralanmıştı.
3 GÖZALTI
Olayla ilgili çalışma başlatan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığını tespit ettiği M.D., Ö.S. ve E.K. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
2 KİŞİ SAVCILIKTAN, 1 KİŞİ ADLİ KONTROL
Şüphelilerden Ö.S. ve E.K. savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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