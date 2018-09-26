HABER

Derbi maç öncesindeki bıçaklı saldırıda 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 17:06 | Son Güncelleme

FENERBAHÇE-Beşiktaş arasında oynan derbi maç öncesinde taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-FENERBAHÇE-Beşiktaş arasında oynan derbi maç öncesinde taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Derbi maçını izlemek için arkadaşlarıyla birlikte İzmir'den İstanbul'a gelen Fenerbahçe taraftarı Şakir Ş., başka bir grup Fenerbahçeli taraftarlarla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine meydana gelen kavgada Şakir S. bıçaklanarak yaralanmıştı. 3 GÖZALTI Olayla ilgili çalışma başlatan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığını tespit ettiği M.D., Ö.S. ve E.K. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. 2 KİŞİ SAVCILIKTAN, 1 KİŞİ ADLİ KONTROL Şüphelilerden Ö.S. ve E.K. savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNEREn nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...En nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...
Başkan Türkyılmaz: Myrleia Anit Kenti için suç duyurusunda bulunacağızBaşkan Türkyılmaz: Myrleia Anit Kenti için suç duyurusunda bulunacağız
Yolcu otobüsü sürüye çarptı, çoğu gebe 65 koyun telef olduYolcu otobüsü sürüye çarptı, çoğu gebe 65 koyun telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Trump'tan darbe sinyali!

Trump'tan darbe sinyali!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kozanın Sırrı AŞK ile Devam Ediyor

Kozanın Sırrı AŞK ile Devam Ediyor

Sakarya'da karısı tarafından vurulan adam polise sığınarak canını kurtardı

Sakarya'da karısı tarafından vurulan adam polise sığınarak canını kurtardı

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Diyarbakır'da dilencinin üzerinden çıkan 7 bin lira zabıtayı bile şoke etti! İkinci olay ise...

Diyarbakır'da dilencinin üzerinden çıkan 7 bin lira zabıtayı bile şoke etti! İkinci olay ise...

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Sahte diplomalı 'estetik doktoruna' gözaltı

Sahte diplomalı 'estetik doktoruna' gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.