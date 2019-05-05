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Derbi maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 21:56 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Rekabetin son sürece kadar devam etmesi sevindirici" - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: - "Türk futbolu ve camiamız için hayırlı, uğurlu olsun"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği derbi maçı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ligde rekabetin sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "51 bin 578 kişi maçı izledi. Bu stattaki en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı bu maçta. O anlamda gerçekten rekabet dolu bir maçtı. Son 3 haftaya girdik, henüz şampiyon belli değil. Avrupa liglerinde son haftalarda şampiyon belli oluyor ama ülkemiz açısından rekabetin son sürece kadar devam etmesi sevindirici. Bu yarıştaki tüm takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kalan haftaların centilmenlik içinde geçmesini temenni eden Kasapoğlu, "Rekabet ve centilmenlik bizim iki temel unsurumuz. Bu maç da o açıdan gayet güzeldi. Kardeşlik dolu, rekabet dolu son 3 hafta diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan ayına girildiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı ramazan ayına giriyoruz. Tüm halkımızın ramazanını tebrik ediyor, tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'na aracına kadar eşlik eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, açıklama yapmaktan kaçınırken galibiyet için, "Türk futbolu ve camiamız için hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Cengiz, bir basın mensubunun, "Galatasaray artık şampiyon oldu diyebilir misiniz?" şeklindeki sorusuna, "Son düdüğe kadar demem" şeklinde cevap verdi.

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Beşiktaş futbol Galatasaray Mehmet Muharrem Kasapoğlu Spor Toto Süper Lig

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