Derbi öncesi sürpriz gelişme! Galatasaray'da Oliviera kadro dışı bırakıldı

Sergio Oliviera hafta içi oynanan Karagümrük maçına ilk 11’de başlasa da devre arasında yerini Kerem Demirbay almıştı. Oliviera ayrıca taraftarların da tepkisini toplamıştı.

SOYUNMA ODASINDA SORUN İDDİASI

Soyunma odasında teknik direktör Okan Buruk ile sorun da yaşadığı iddia edilen Oliviera hakkında karar verildi.

AKŞAM MAÇTA OLMAYACAK

Beşiktaş deplasmanına yalnızca saatler kala iddiaya göre Sergio Oliviera kadro dışı bırakıldı. Kararın gerekçesi olarak ise Oliviera'nın performansı ve soyunma odasındaki umursamaz tavırlarıyla birlikte Buruk ile yaşadığı sorun öne sürülüyor.





