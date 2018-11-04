Derbi öncesi vefat eden Koray Şener, son yolculuğuna uğurlandı

CENAZE NAMAZINA FENERBAHÇE'NİN YANI SIRA BİR ÇOK TAKIM TARAFTARI KATILDI Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in evinde alınan helalliğin ardından Körfez Mimar Sinan Cami'nde ikindi namazı kılındı. Cenaze namazına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler Volkan Ballı, Vefa Küçük, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, AK Parti ve CHP Kocaeli Milletvekilleri, Fenerbahçe UNİFEB, Genç Fenerbahçeliler ile Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon takımlarından bir çok taraftarlar katıldı. Kocaeli Üniversitesi rektörü Sadatten Hülagü, Üniversite içindeki bir spor salonuna Koray Şener adı verileceğini söyledi. Kılınan cenaze namazının ardından Şener'in cenazesi Körfez İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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