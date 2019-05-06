HABER

Derbi saatinde yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 11:35 | Son Güncelleme

Mersin'de, Galatasaray-Beşiktaş maçı sırasında yasa dışı bahis oynadıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maç sırasında yasa dışı bahis oynadıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının oynandığı sırada yasa dışı bahis oynayanlara yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin banka hesaplarına el konulması nedeniyle cep telefonuna para gönderme ve QR kod yöntemi ile bankamatiklerden para çektiklerini belirleyen ekipler, kentin 9 farklı bölgesinde önlem aldı.

Çalışmada 4 şüpheli, yasa dışı bahis parasını QR kod ile çekerken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üstlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 32 bin 190 lira ve 379 bin lira tutarında çek, senet ile çok sayıda bankamatik kartı ele geçirildi.

Polis, şüphelilerin çektikleri paraları yurt dışındaki örgüt yöneticilerine dekontlarıyla teslim etmeyi planladıklarını tespit etti.

Emniyete götürülen zanlıların sorguları sürüyor.

PARTNER Çocukla yolculuk yapmayı kolaylaştıracak 5 öneri Çocukla yolculuk yapmayı kolaylaştıracak 5 öneri
Erzurum Valisi'nden bisikletle kent turuErzurum Valisi'nden bisikletle kent turu
Kütahya’da kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltıKütahya’da kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bahis derbi gözaltı Mersin operasyon Yasa Dışı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis

Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis

Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Sabancı Camii şifrelerle dolu!

Sabancı Camii şifrelerle dolu! Meğer o detaylarda...

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

Datçalılar, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkıyor

Datçalılar, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.