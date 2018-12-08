Derbi sonrası çıkan kavga: Mehmet Tutulkan son yolculuğuna uğurlandı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA) - BEŞİKTAŞ Galatasaray maçını restoranda arkadaşlarıyla izleyen Mehmet Tutulkan maç sonu çıkan kavgada restoran sahibi ve müşteriler tarafından linç edildi. Tedavi gördüğü hastaneden hayatın kaybeden Beşiktaş taraftarı Tutulkan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Tutulkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Altıntepe Kılavuz Çayırı camine getirildi. Eşi Arife Tutulkan tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı dökerken anne Yeter Tutulkan oğlunun fotoğrafına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Taziyeleri kabul eden baba Metin Tutulkan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Hayatını kaybeden Beşiktaş taraftarı Tutulkan'ın cenazesi öğle namazına müteakip, kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük mezarlığında toprağa verildi. OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDI Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından savcılığa sevk edilen 3 kişiden restoran sahibi Serhan A tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. LİNÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI Restoran dışında Beşiktaşlı taraftarların linç edilmesi çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Mehmet Tutulkan'ın Demir sopalarla darp edildiği görülüyor. OLAYDAN 4 SAAT ÖNCE KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI Hayatını kaybeden Beşiktaş taraftarı Mehmet Tutulkan, yaşanan olaydan 4 saat önce kızına sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Evde ailesiyle küçük kızının doğum gününü kutlayan Tutulkan'ın olduğu son cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

