Derbide TSK için güç birliğine çağıracaklar

Vakfın bugüne kadar nakdi ve taşınmaz toplam 83 bin 509 bağışçıya ulaştığını ve onları "vakıf ailesi" olarak kabul ettiklerini ifade eden Piyade, bağışçılarının her türlü problemleri ile ilgilendiklerini ve imkanlar dahilinde çeşitli destek sağladıklarını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi başta olmak üzere tüm maçlara "El birliği ile güç birliğine - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı" pankartıyla çıkılacağını bildirdi.

Vakfın kamuoyunda görünürlüğünün artırılması için BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında futbolcuların sahaya vakıf tanıtım pankartı ile çıktıklarını anımsatan Piyade, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi başta olmak üzere tüm maçlara "El birliği ile güç birliğine - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı" pankartıyla çıkılacağını bildirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne önceki yıllarda şampiyon takımların bayraklarının asıldığını dile getiren Piyade, 32'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vakıf tanıtım pankartının da köprüye asılmasının sağlandığını kaydetti.

Piyade, Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde vakıf ve şirketlerin tanıtılması amacıyla 15 ülkeye yönelik tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildiğini söyledi.

Dünyanın en büyük 4 savunma sanayisi fuarı arasında yer alan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) vakıf tarafından düzenlendiğine değinen Piyade, son olarak 53 ülkeden bin 61 firmanın katıldığı fuarı, 76 bin 10 kişinin ziyaret ettiğini belirtti. Piyade, hedeflerinin 2023'te IDEF'i dünyanın en büyük savunma sanayisi fuarı haline getirmek olduğunu vurguladı.