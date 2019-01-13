ÇORUM (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, MHP ile yapılan Cumhur İttifakı'yla ilgili, "Derdimiz 2-3 belediyeyi fazla almak değil. Birkaç belediye onlarda veya birkaç belediye bizde derdi, değil. Aylardır oturuyoruz asla bir pazarlık peşinde değiliz ama istiyoruz ki PKK'ya müzahir olan birisi belediye başkanı olmasın, FETÖ'ye yakın olan lanet bir adam belediye başkanı olmasın. Bizim derdimiz orada." dedi. Özhaseki, AK Parti Çorum İl Başkanlığınca Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ülke genelinde aday belirleme sürecinin devam ettiğini ve en kısa sürede çalışmaları tamamlayarak, vatandaşların gönlüne dokunacak adayları açıklayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 25 senedir yol arkadaşı olduklarını belirten Özhaseki, "Burada sizin huzurunuzda itiraf ediyorum ki ömrümde bu kadar davasına inanmış adam görmedim. Şu anda aday belirleme süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanımız 'gönül belediyeciliği' diyor. Yollar yaparsın, alt geçit, üst geçit yaparsın, parklar yaparsınız, sosyal tesisler yapabilirsiniz ama eğer gönüller yapamıyorsanız yaptığınız işin hiçbir anlamı yok. Eğer 'belediye başkanı oldum diye burnunuzu dikiyorsanız, vatandaşa tepeden bakıyorsanız yaptığınız işin hiçbir anlamı yok' diyor. Yeni bir dönem başlıyor, gönül belediyeciliği." ifadelerini kullandı.

Herkesin güvenini kazanan, ehliyet, liyakat sahibi ve güler yüzlü adayları seçtiklerini anlatan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday belirleme kriterlerinde dikkat ettiği hususları ise şöyle paylaştı: "Cumhurbaşkanımız, 'eğer bu özellikleri varsa bu arkadaşı koyalım' diyor. Bazen 'şu şahsı koyarsak çok oy alırız' diyenler oluyor. Cumhurbaşkanımız 'ben çok oy alacak adam aramıyorum, o şehirlerde iş yapacak adam arıyorum, dava kardeşimizi arıyorum, herkesin duasını alacak adam arıyorum' diyor." - "Bundan sonra PKK diye bir tehditten kimse bahsedemeyecek" Türkiye'nin terör örgütleriyle topyekun bir mücadeleye girdiğini ve bunda da başarılı olduğunu anlatan Özhaseki, şunları kaydetti: "PKK gibi lanet bir örgüt 40-50 yıl gibi bir süredir bu ülkede faaliyet gösterirken özellikle son 4 yıl içinde çukurlar kazarak bağımsızlık ilan etmek gibi bir gaflete düştüler. Paçavralarını bayrak diye çektiler. Kandırılmış katillerin eline silah tutuşturup 'buralar bizim, Türk polisi giremez, asker giremez demeye başladılar. Geçtiğimiz Haziran seçimlerini bahane ederek özellikle orada bir devlet kurmaya heveslendiler. Allah'a şükürler olsun biz orada dirayetli davrandık. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin dirayetiyle bu belayı def ettik. O katiller sürüsünü, evlatlarımıza, yiğitlerimize pusu kurarak şehit eden o katiller sürüsünü kazdıkları çukurlara doldurarak yok ettik, bitirdik elhamdülillah. İnşallah bundan sonra PKK diye bir tehditten kimse bahsedemeyecek."

PKK'nın yanı sıra FETÖ ve DEAŞ ile de mücadele ettiklerinin altını çizen Özhaseki, "Üç örgütün de para vereni aynı, lojistik destek verenleri aynı, hedefleri de aynı. İstiyorlar ki Türkiye'yi parçalayalım, paramparça edelim. zayıf düşürelim ve bir terör devleti kuralım istiyorlar. Yanı başımızda kuracakları terör devleti ile Türkiye için her an bir tehdit olmak için hazır vaziyette bekliyorlar." diye konuştu. - "Derdimiz 2-3 belediyeyi fazla almak değil" "Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir dönemde karşılaşmadığımız bir bela ile karşı karşıyayız. Özellikle son birkaç yıldır gerek içeriden gerekse dışarıdan, Türkiye üzerinde oynanan oyunlar belli olduktan sonra meselenin sadece bir iktidar meselesi olmadığını, meselenin sadece bir belediye seçimleri olmadığını, bir beka meselesi olmadığını hepimiz anlamış olduk." diyen Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti: "Böyle bir durumda yerli ve milli ne kadar düşünce ürünü olan insan varsa, ülkeye gönülden bağlı olan kim varsa, bu ülkenin geleceğini düşünen kim varsa herkesin bir araya gelmesi gerekiyordu. Bu anlamda MHP Genel Başkanı Devlet Bey'e huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Doğu da yaptığımız tüm işlerde, bu lanet örgütlere karşı mücadelemizde, Allah razı olsun hep yanımızda oldular ve şimdi o birlikteliği devam ettiriyoruz. İttifak yapmaya çalışıyoruz. Derdimiz 2-3 belediyeyi fazla almak değil. Birkaç belediye onlarda veya birkaç belediye bizde derdi değil. Aylardır oturuyoruz asla bir pazarlık peşinde değiliz ama istiyoruz ki PKK'ya müzahir olan birisi belediye başkanı olmasın, FETÖ'ye yakın olan lanet bir adam belediye başkanı olmasın. Bizim derdimiz orada, bizim derdimiz burada. Özellikle bunu sonuna kadar biz devam ettireceğiz."