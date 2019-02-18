"Derdimiz Kandil'den, Pensilvanya'dan emir alacaklar iş başına gelmesin"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Baktığımız tek şey şu, Kandil'den emir alacak kişi gelmesin iş başına. İş başına gelecek adamın kafası ve ruhu Pensilvanya'da ya da Kandil'de olmasın." dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Sincan'daki Hidromek Fabrikası personeli ile yemek yedi.

Genel hatlarıyla bakıldığı zaman Türkiye'nin büyüdüğünü ifade eden Özhaseki, özellikle son birkaç yıl içerisinde ülke üzerinde oyunlar oynandığını söyledi.

PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine işaret eden Özhaseki, "Bunların tek bir isteği var Türkiye küçülsün istiyorlar, terör devleti kurmak istiyorlar." diye konuştu.

Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın bir hassasiyet üzerine kurulu olduğunu ifade ederek, "Baktığımız tek şey şu, Kandil'den emir alacak kişi gelmesin iş başına. Çünkü adamın ruhu Kandil'e satılmış durumda. Ne yapalım seyir mi edelim? Şimdi üstü kapalı olarak bazı partilerin listelerinden girmeye çalışıyorlar. Bunlara sempati duyacak, FETÖ'ye sempatik bakacak adamlar gelmesin diye uğraşıyoruz. İş başına gelecek adamın kafası ve ruhu Pensilvanya'da ya da Kandil'de olmasın." ifadelerini kullandı.