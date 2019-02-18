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"Derdimiz Kandil'den, Pensilvanya'dan emir alacaklar iş başına gelmesin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 15:00 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Baktığımız tek şey şu, Kandil'den emir alacak kişi gelmesin iş başına. İş başına gelecek adamın kafası ve ruhu Pensilvanya'da ya da Kandil'de olmasın" - "Belediye şimdi su fiyatlarını yüzde 30 geriye çekti. Şimdi bitti mi Mansur Bey'in tüm projeleri? O zaman yapacağı hiçbir şey kalmadı. Hiç ortalıkta gezmesin"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Baktığımız tek şey şu, Kandil'den emir alacak kişi gelmesin iş başına. İş başına gelecek adamın kafası ve ruhu Pensilvanya'da ya da Kandil'de olmasın." dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Sincan'daki Hidromek Fabrikası personeli ile yemek yedi.

Genel hatlarıyla bakıldığı zaman Türkiye'nin büyüdüğünü ifade eden Özhaseki, özellikle son birkaç yıl içerisinde ülke üzerinde oyunlar oynandığını söyledi.

PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine işaret eden Özhaseki, "Bunların tek bir isteği var Türkiye küçülsün istiyorlar, terör devleti kurmak istiyorlar." diye konuştu.

Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın bir hassasiyet üzerine kurulu olduğunu ifade ederek, "Baktığımız tek şey şu, Kandil'den emir alacak kişi gelmesin iş başına. Çünkü adamın ruhu Kandil'e satılmış durumda. Ne yapalım seyir mi edelim? Şimdi üstü kapalı olarak bazı partilerin listelerinden girmeye çalışıyorlar. Bunlara sempati duyacak, FETÖ'ye sempatik bakacak adamlar gelmesin diye uğraşıyoruz. İş başına gelecek adamın kafası ve ruhu Pensilvanya'da ya da Kandil'de olmasın." ifadelerini kullandı.

- "Hiç ortalıkta gezmesin"

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özhaseki, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın su faturalarında indirim yapma vaadiyle ilgili soru üzerine, "Su parası, otobüs parası, ekmek parası nihayetinde bir tarifedir, proje olmaz. Belediye şimdi su fiyatlarını yüzde 30 geriye çekti. Şimdi bitti mi Mansur Bey'in tüm projeleri? O zaman yapacağı hiçbir şey kalmadı. Hiç ortalıkta gezmesin." diye konuştu.

Özhaseki, seçimlerden sonra zam yapılacak iddiasına da "O da Mansur Bey'in uydurması. Ben de çok net söylüyorum inşallah ben büyükşehir belediye başkanı olacağım, hiç kimse gelir gelmez öyle zam falan görmeyecek." karşılığını verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile her gün görüştüklerini belirten Özhaseki, "Yarın akşam listeyi vereceğiz, uzayacak hali de yok bu işin. Tek derdimiz fikri zikri, Kandil'den emir alacak adamlar, Pensilvanya'dan emir alacak adamlar iş başına gelmesin. Şu an sayı belli değil, yarın belli olur." dedi.

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Hidromek Fabrikası

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