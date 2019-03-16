"Derdimiz, refah içerisinde yaşayabileceğimiz Türkiye yaratmak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bizim derdimiz, memleketin tamamını kucaklayarak, 82 milyon yurttaşımızı aynı gözle görerek, onları birbirinden ayırmayarak, çocuklarımızla refah içerisinde yaşayabileceğimiz bir Türkiye yaratmak." dedi.

Salıcı, Zonguldak kent merkezinde partisince bir restoranda düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'da iki camiyi hedef alan terör saldırısını kınadığını belirterek, ibadet eden masum insanlara kıyacak kadar insanlıktan çıkmış bir güruhla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Yerel seçime az bir zaman kaldığını belirten Salıcı, "Yerel seçime giderken hizmeti, projeleri konuşursunuz. Biz belediye başkanlığı seçimine gidiyoruz. Sizlerin vergileriyle yapılacak olan hizmetleri konuştuğumuz bir seçime gidiyoruz. İktidar 'beka problemi var.' diyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin beka problemi yaşayacak bir muz cumhuriyeti olduğu kanaatinde değiliz." diye konuştu.

Salıcı, yerel seçimlerin bir bayrak yarışı olduğunu anlatarak, "Yerel seçimde vatandaşa daha iyi hizmet verebileceğimizi düşündüğümüz için iddiamızı ortaya koyuyoruz, yarışıyoruz ama yarıştığımız aday arkadaşlarının her birinin de bu memleket için mücadele eden, daha iyi bir amaç için mücadele eden insanlar olduğu gerçeğini ayrı tutmuyoruz." şeklinde konuştu.