Dere coştu, inekler suda kayboldu

Elazığ’da sağanak yağış nedeniyle taşan derenin sularına kapılan inekler gözden kayboldu. Hayvanların suya kapılma anları anbean kameraya yansıdı.

Meteorolojinin dünden itibaren uyarısını yaptığı kuvvetli sağanak yağış Elazığ genelinde etkili oldu. Kuvvetli yağış sonrası Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesindeki dere coşarak taştı. Arazide bulunan inekler de derenin taşması nedeniyle yamaçta bir süre mahsur kaldı. Ardından ineklerden biri suya girdi. Kuvvetli şekilde akan derenin suyu ineği sürükleyerek gözden kaybetti. Daha sonra 3 inek daha sudan karşıya geçmeye çalıştı, ancak o hayvanlar da derenin dalgalarına kapılarak gözden uzaklaştı.

Diğer hayvanların dereye kapılmaması için vatandaşların yoğun çaba sarf ederek önlediği öğrenildi. Bölgede derede kaybolan hayvanların bulunması için yöre sakinleri tarafından arama yapıldığı aktarıldı. Hayvanların dereye kapılmasını ise bir kişi cep telefonu ile görüntüledi.

