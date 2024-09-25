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Dere kenarına çöp döküp üstünü toprakla kapatmaya çalışan belediyeyi bakanlık affetmedi: 1 milyon 299 bin TL ceza!

25.09.2024 17:08
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Rize'de Pazar Belediyesi'nde toplanan çöplerin dere kenarına döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından açıklama geldi. Buna göre belediyeye 1 milyon 299 bin TL idari ceza uygulandı.

Dere kenarına çöp döküp üstünü toprakla kapatmaya çalışan belediyeyi bakanlık affetmedi: 1 milyon 299 bin TL ceza!

Bakanlık halk sağlığını tehdit edecek şekilde çöp dökenleri bir bir tespit edip ceza uyguluyor. Trabzon Ortahisar Belediyesi'nin ardından şimdi de Rize Pazar Belediyesi için harekete geçildi.

İHBAR ÜZERİNE İNCELEME YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda belediyeye uygulanan ceza hakkında bilgi verilirken şunlar kaydedildi:

"Rize Pazar Belediye Başkanlığı’nın ilçede topladığı çöpleri, Soğuksu Mahallesi’nde dere kenarına döktüğüne ilişkin ihbar üzerine Rize İl Müdürlüğümüz denetim ekiplerince alanda inceleme yapılmıştır.

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"ÜZERİNİN TOPRAK İLE KAPATILMAYA ÇALIŞILDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Denetim neticesinde Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarınca evsel atıkların dere kenarına döküldüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir.

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BELEDİYE UYARILDI, CEZA UYGULANDI

Pazar Belediye Başkanlığı çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu’na istinaden belediyeye çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 299 bin TL idari ceza uygulanmıştır."

Yol kenarındaki görüntüler bakanlığı harekete geçirdi Yol kenarındaki görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Rize Pazar çöp
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