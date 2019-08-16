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Dere kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 18:39 | Son Güncelleme

 SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde dere kenarında, boğazı kesilmiş halde, kimliği belirsiz, 20- 25 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu.

Dere kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Aziz GÜVENER/TARAKLI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde dere kenarında, boğazı kesilmiş halde, kimliği belirsiz, 20- 25 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu.
Taraklı Göynük Deresi kenarında, bir kişinin yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin cesedin üzerinde yaptığı incelemede cesedin 20- 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Öldürüldükten sonra dere kenarına atıldığı belirlenen ceset, yapılan incelemelerin ardından kimliğinin tespit edilmesi ve otopsi yapılması için Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Dere kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulunduDere kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulunduDere kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulunduDere kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

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