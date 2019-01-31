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Dere kenarındaki ev göçük riski nedeniyle boşaltıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 19:21 | Son Güncelleme

İzmir’de dere yatağı kenarındaki 2 katlı ev, yoğun yağıştan dolayı toprak kayması yaşanınca göçük riski nedeniyle belediye tarafından mühürlendi.

İzmir’de dere yatağı kenarındaki 2 katlı ev, yoğun yağıştan dolayı toprak kayması yaşanınca göçük riski nedeniyle belediye tarafından mühürlendi. 4 kişilik aile ise evlerini boşaltmaya başladı.
İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Peker Mahallesi 5077 Sokak’ta dere yatağı kenarındaki 2 katlı ev, iddialara göre yağmurdan dolayı toprak kayması yaşanınca tedirgin olan Gökçe ailesi, belediyeye durumu bildirdi. Ailenin başvurusu üzerine bölgede incelemelerde bulunan Karabağlar Belediyesi mühürledikleri evin kapısına “toprak kayması nedeniyle binada risk oluştuğu için yapının boşaltılmasına karar verildiği” yönünde kararı asarak binayı mühürledi.
Yetkililere kendileriyle ilgilenmedikleri için tepki gösteren Gökçe ailesi, tuttukları kiralık eve taşınmak için yıllardır yaşadıkları evlerindeki eşyaları komşularının da yardımıyla taşımaya başladı. Geceleri uyumakta dahi zorlandıklarını ifade eden Ercan Gökçe, Karabağlar Belediyesine başvurduklarını ancak belediye ekiplerinin gerekli incelemeleri yaptıktan sonra evlerinin mühürlendiğini söyledi. Sahibi oldukları evi boşaltarak kiralık eve taşınacaklarını kaydeden Gökçe, yetkililerden yardım isterken eşi Meryem Gökçe ise evin durumundan dolayı çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu söyledi. Gökçe, “Biz para istemiyoruz evimizin kaymasını engellesinler” diye konuştu.

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