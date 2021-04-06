HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dere kenarındaki kahvaltı salonlarını sel böyle vurdu

Dere kenarındaki kahvaltı salonlarını sel böyle vurdu

06.04.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ’da eriyen kar suları sebebiyle debisi yükselen İnegöl ilçesindeki dereler taşkına sebep oldu.

1/

Uludağ’da eriyen kar suları sebebiyle debisi yükselen İnegöl ilçesindeki dereler taşkına sebep oldu. İnegöl ilçesinde dere kenarına kurulu bir kahvaltı salonu da sel sularına kapılıp kullanılmaz hale geldi.
Bursa’da kaynağını Uludağ’dan alan bir çok akarsu, eriyen kar suları ve sağanak yağmur sebebiyle yükseldi. Azgın akan dereler bir çok yerde taşmalara sebep oldu. İnegöl ilçesi Gündüzlü Mahallesi’nde de dere kenarına kurulu bir kahvaltı salonunun ahşap odaları sel sularına kapıldı. Ahşaptan yapılan kulübeler beton köprüye takılıp sürüklenmekten son anda kurtuldu. İş yerinin bahçe kısmında bulunan çocukların oynaması için kurulan park ta sel sularına kapılarak sürüklendi. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.
Öte yandan şehir merkezinde bir çok dereninde debisinin yükseldiği gözlerden kaçmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
Metrelerce havaya uçmuş! Feci anlar ortaya çıktıMetrelerce havaya uçmuş! Feci anlar ortaya çıktı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Ankara İl Sağlık Müdürü uyardı! 'Vaka sayısı 5 kat arttı'

İl Sağlık Müdürü'nden korkutan açıklama! '5 kat arttı'

Feci şekilde can vermişti! Dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Metrelerce havaya uçmuş! Feci anlar ortaya çıktı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, gençlerde vaka artışının 3 nedenini açıkladı

Bakan Koca duyurmuştu! İşte korkutan gelişmenin 3 nedeni

DİB MBSTS sınavı ne zaman? DİB MBSTS sınav yerleri açıklandı mı?

DİB MBSTS sınavı ne zaman?

Sözleşmeli er başvuruları nasıl yapılır? 2021 yılı sözleşmeli er başvuru şartları açıklandı

Sözleşmeli er başvuruları nasıl yapılır?

Türkiye'nin antikorlu doğan ilk bebeği: Uras bebek

Türkiye'nin antikorlu doğan ilk bebeği!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.