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Dere kenarındaki poşetten bebek cesedi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, dere kenarındaki poşet içerisinde battaniyeye sarılı halde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.

Şenol AKSOY/ SARAY (Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, dere kenarındaki poşet içerisinde battaniyeye sarılı halde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.
Saray'da Kambursöğüt mevkisindeki dere kenarında bulunan ormanlık alanda, bu sabah, seyyar satıcılar, bir poşet bulup açtı. Poşetten, battaniyeye sarılı, göbek bağı üzerinde, bebek cesedi çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, cesedin 2 gün önce bölgeye bırakıldığını belirledi. Bebeğin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İfadesine başvurulan seyyar satıcılar, poşeti dün gördüklerini, bu sabah da merak edip açtıklarını anlattı. Jandarma, bebeğin annesini ve poşet içinde cesedi dere yatağına atanı tespit etmek için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

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