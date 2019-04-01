Dere sularına kapılan otomobildeki 2 kişiden birinin cesedi bulundu

Eyyüp BURUN/ARABAN (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Araban ilçesinde içinde bulundukları otomobilin, yağmur nedeniyle taşan derenin sularına kapılması sonucu kaybolan 2 kişiden Zahir Gözüaçık'ın (33)’ın cesedine ulaşıldı.

Olay, cumartesi gecesi ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Çat Deresi mevkiinde meydana geldi. Yoğun yağışlar nedeniyle taşan Çat Deresi üzerindeki köprüden geçmeye çalışan Zahir Gözüaçık ile Mehmet Hanifi Keser'in içinde bulunduğu otomobil, sel sularına kapıldı. İki arkadaş eve dönmeyince, yakınları güvenlik güçlerine başvurdu. Yapılan çalışmada, Gözüaçık'a ait araç, çamura saplanmış halde bulundu. Gözüaçık ve Keser'in araçta olmadığını belirleyen ekipler, arama- kurtarma çalışma başlattı.

AFAD, UMKE, jandarma ve dalgıç polislerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalarda, bu sabah otomobilin bulunduğu noktaya 20 kilometre uzaklıktaki Gümüşpınar Mahallesi yakınlarında Zahir Gözüaçık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dereden çıkarılan Gözüaçık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mehmet Hanifi Keser'i arama çalışmaları devam ediyor.

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