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Dere taştı Adıyaman-Diyarbakır yolunu su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 01:08 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sağanak nedeniyle taşan dere Adıyaman-Diyarbakır yolunu su altında bıraktı.

Haci BOZKURT/BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sağanak nedeniyle taşan dere Adıyaman-Diyarbakır yolunu su altında bıraktı. Ekiplerin tahliye çalışması yaptığı yolda ulaşım aksadı.

İlçede bir haftadır süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Göle dönen cadde ve sokaklarda sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yağış şehirlerarası yolları da etkiledi. Bugün etkisini devam ettiren sağanak nedeniyle Ariket Deresi taşarak Adıyaman-Diyarbakır yolunu göle çevirdi. Sel suları ile kaplanan yolun bir şeridi su tahliyesi için trafiğe kapatıldı. Trafik tek yönlü olarak verilince sürücüler zor anlar yaşadı. Ekiplerin su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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