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Dere taştı, bazı arazi ve ahırlar suyla doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 13:35 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı bir köyde kar sularının yağışlarla birlikte eriyip dereyi taşırması sonucu bazı araziler ve ahırlar suyla doldu.Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı sağanak Bingöl genelinde de etkili oldu.

Dere taştı, bazı arazi ve ahırlar suyla doldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı bir köyde kar sularının yağışlarla birlikte eriyip dereyi taşırması sonucu bazı araziler ve ahırlar suyla doldu.
Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı sağanak Bingöl genelinde de etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte eriyen karın da etkisiyle Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde dere taştı.Taşan dere hem bazı arazileri, hem köyün yamacındaki 2 ahırı suyla doldurdu. Vatandaşlar, ahırda bulunan hayvanlarını çıkarırken,şuana kadar telef olan bir hayvanın bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan bölge yağışların aralıklarla devam ettiği, taşan derenin de yoğun şekilde aktığı bildirildi.

Dere taştı, bazı arazi ve ahırlar suyla doldu

Dere taştı, bazı arazi ve ahırlar suyla doldu

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