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Dere yatağına devrilen traktörün römorkundaki kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 19:22 | Son Güncelleme

Dere yatağına devrilen traktörün römorkundaki kişi boğuldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, dere yatağına devrilen traktörün römorkunda bulunan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Biga ilçesine bağlı Hoşoba köyünde, Erol Ş (52), Süleyman Çetinkol (51) ile tarladan yüklediği saman balyalarını köye götürmek için 17 SP 828 plakalı traktörüyle yola çıktı.

Şener'in kullandığı traktör dere yatağından geçtiği sırada devrilince römorkta bulunan Çetinkol suya düştü. Saman balyaları üzerine devrilen Çetinkol, boğularak hayatını kaybetti.

Çetinkol'un cesedi, incelemelerin ardından Biga Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Erol Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Biga Çanakkale trafik kazası

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