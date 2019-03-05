Dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü öldü

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, geri manevra yaparken dere yatağına devrilen traktörünün altında kalan Sadık Akat (67), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Akhisar'ın kırsal Akçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Sadık Akat, mahalleye 2 kilometre mesafedeki zeytinliğinde traktörü ile geri manevra yapmak istedi. Bu sırada traktör, dere yatağına devrildi. Akat, devrilen traktörünün altında kaldı. Çevredeki diğer köylülerin ihbarı üzerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Akat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akat'ın traktörün altından güçlükle çıkarılan cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

