Dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü öldü

Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Çine ilçesinde, kontrolden çıkıp, kuru dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü Kemal Karaman (47), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Özeren Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan, evli ve 1 çocuk babası Kemal Karaman, yönetimindeki 09 BU 356 plakalı traktörün direksiyon kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki kuru dere yatağına devrilen traktörün altında kalan Karaman, yaşamını yitirdi. İhbarla gelen ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Kemal Karaman'ın cesedi, morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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