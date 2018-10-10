Dere yatağına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

ARTVİN (AA) - Artvin'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çayağzı Mahallesindeki dere yatağında bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, Artvin Belediyesi İtfaiye ile Veteriner İşleri ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler köpeği yoğun uğraşlar sonucu dereden çıkardı.

İlk tedavisi veteriner ekiplerince olay yerindeki hayvan ambulansında yapılan köpek, genel bakım ve kontrol için Artvin Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Köpeğin tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

