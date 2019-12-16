Dere yatağına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde dere yatağına düşen köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Körfez Yeni Yalı Mahallesi’nde, gece geç saatlerde dere yatağına düşen köpeğin sesini duyanlar itfaiyeye haber verdi. Dere yatağına merdivenle inen ekip, sakinleştirdiği köpeği kucağına alarak yukarı çıkardı. Aç kalan köpeğe su ve mama verip başında bekleyen itfaiye ve zabıta ekipleri, beslediği köpeği daha sonra hayvan barınağına teslim etti.

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