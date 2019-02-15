Dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuru dere yatağına düşen otomobildeki sürücüsü yaralandı.
İlhan Özçelik'in kullandığı 35 HVF 53 plakalı otomobil, Çırkan Mahallesi Başaran Sokak'ta kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik şarampolden kuru dere yatağına düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ile vatandaşlarca araçtan çıkarılan Özçelik, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dere yatağında ters dönen otomobil, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Öte yandan yaralının olay yerinden sedyeyle kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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